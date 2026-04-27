Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 157,07 puan ve yüzde 1,09 artışla 14.566,14 puana çıktı.

Toplam işlem hacmi 86,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,28, holding endeksi ise yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 3,11 ile metal eşya makine, en fazla kaybeden ise yüzde 2,2 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu İran'la müzakereleri askıya aldığını açıklamasına rağmen İran'ın uzlaşmacı bir teklif sunduğuna yönelik haber akışıyla pozitif bir seyir izliyor.

Analistler, günün geri kalanında Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.500 ve 14.400 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.