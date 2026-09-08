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Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 14.102,43 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 14.102,43 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 49,15 puan ve yüzde 0,35 azalışla 14.102,43 puana indi.

Toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,73 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,48 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,54 ile bilişim oldu.

Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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