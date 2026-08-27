BIST 100 günün ilk yarısında düşüşte

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,25 değer kaybederek 14.573,98 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 36,94 puan ve yüzde 0,25 azalışla 14.573,98 puana geriledi.

Toplam işlem hacmi 89,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,87 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,82 ile spor, en fazla kaybeden ise yüzde 9,16 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de artan enflasyon endişeleri, çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan bilançosunun yansımaları ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışıyla karışık seyrediyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Avrupa borsalarındaki negatif seyre paralel günün ilk yarısında satıcılı bir seyir izledi.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi, toptan eşya stokları ve işsizlik maaşı başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA