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BIST 100 ilk yarıda geriledi: 14.142,38 puan

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BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 düşüşle 14.142,38 puana indi; işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu. Bankacılık ve holding endeksleri kaybederken, metal ana sektörü yükseldi. ABD verileri ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler küresel piyasaları etkiliyor; analistler destek ve direnç seviyelerini açıkladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,21 değer kaybederek 14.142,38 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 29,88 puan ve yüzde 0,21 azalışla 14.142,38 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 67,8 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 2,42 ile metal ana, en fazla kaybeden ise yüzde 1,90 ile bilişim oldu.

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede eylülde faiz artıracağına ilişkin beklentileri azaltması, Hürmüz Boğazı'na ilişkin jeopolitik gelişmeler küresel piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 13.900 puanın destek, 14.300 ve 14.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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