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Borsa günü düşüşle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,54 değer kaybederek 13.122,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 769,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 262,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,38, holding endeksi yüzde 6,48 değer kaybetti.

Sektör endekslerinin tümü değer kaybederken, en fazla değer kaybeden yüzde 9,74 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da genele yayılan satışlar görülürken, yatırımcıların odağı ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararına ve karar sonrası verilecek mesajlara çevrildi.

Analistler, yarın yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç istatistikleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise başta Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.300 ve 13.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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