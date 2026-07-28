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BIST 100 günü düşüşle tamamladı: 13.687,86 puan

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BIST 100 endeksi yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan kapandı. Bankacılık ve holding endeksleri düşerken, ticaret sektörü kazandırdı. Küresel piyasalarda karışık seyir izlenirken, gözler Fed'in faiz kararında.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,63 değer kaybederek 13.687,86 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 165 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,71 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 8,90 ile finansal kiralama faktoring oldu.

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalmasının petrol fiyatlarını düşürmesine ve enflasyon endişelerini hafifletmesine karşın, çip üreticisi şirketlerin hisselerinde görülen düşüşlerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izleniyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra, ABD'deki büyük şirketlerin bilançoları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yarın açıklayacağı faiz kararı da yatırımcılar tarafından yakından takip edilecek.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ve yurt dışında ABD'de Fed'in faiz kararının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.600 ve 13.500 puanın destek, 13.800 ve 13.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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