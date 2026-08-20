BIST 100 güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 artışla 14.469,07 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,34 değer kazanarak 14.458,98 puandan tamamlamıştı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 10,09 puan ve yüzde 0,07 artışla 14.469,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,12 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,81 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 3,04 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Hazinesinin uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırma kararı sonrasında tahvil piyasasında satış baskısının azalmasıyla pozitif fiyatlamalar öne çıkıyor.

Artan devlet borçlarına ilişkin yatırımcı tedirginliği, bu hafta ABD'den Almanya ve Japonya'ya kadar tahvil piyasalarında sert bir satış dalgasına yol açtı. Bu durum, teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları nedeniyle yoğun şekilde borçlanması ve petrol fiyatlarının hala yüksek seviyelerde seyretmesiyle daha da endişe verici bir hal aldı.

ABD Hazine Bakanlığının uzun vadeli tahvil geri alım operasyonlarının büyüklüğünü artırmasının tahvil piyasasındaki satış baskısını azaltması küresel piyasalarda risk iştahını olumlu etkilerken, bu hamle borçlanma maliyetlerinin düşeceğine yönelik umutları artırdı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye dış borç istatistikleri, uluslararası yatırım pozisyonu ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.600 ve 14.700 puanın direnç, 14.300 ve 14.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA