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BIST 100 güne yükselişle başladı

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BIST 100 endeksi, yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puana çıktı; bankacılık yüzde 0,34 kazandı, holding yüzde 0,65 geriledi. Küresel piyasalarda karışık seyir sürüyor; destek 13.600-13.500, direnç 13.900-14.000.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 13.728,70 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.703,13 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 25,57 puan ve yüzde 0,19 artışla 13.728,70 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 düştü.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalar, dün ABD'de açıklanan ADP özel sektör istihdamının beklentilerin altında kalması ve yapay zeka denetimlerine ilişkin endişelerle yön bulmakta zorlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.600 ve 13.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA
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