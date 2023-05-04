Bornova Belediyesi Borç Yapılandırması Başlattı

Bornova Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırmaya başladı. Yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Bornovalılar, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödemelerini yapabilecek.

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Bornovalı mükellefler, vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçları ile birlikte diğer cezalarını yapılandırabilecek. Emlak, çevre ve temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi, kira ödemeleri, harçlar, ihtilaflı borçlar, para cezaları, ücret ve pay alacakları ve ecrimisil ödemeleri yapılandırmaya tabi tutulacak.

TAKSİTLE ÖDEME İMKANI

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyenler, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar 'bornova.bel.tr' web sayfasından, Bornova Belediyesi Gelir Müdürlüğü merkez birimi ve Çamdibi Şubesi'nden, Halk Bankası şubelerinden ya da anlaşmaları bankaların hesap numaraları üzerinden ödeme yapabilecek. Borçların ilk taksiti 30 Haziran 2023 tarihine kadar ödenecek. Diğer taksitler ise bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde 48 aya kadar bölünen eşit taksitler şeklinde yapılabilecek.

ÖDEME NOKTALARI

Ödemeler, Bornova Belediyesi veznelerinden, belediye binasının önünde bulunan ödeme ATM'sinden ya da Halk Bankası şubeleri ile posta çeki hesaplarından, yine Vakıfbank ve Ziraat Bankası Bornova şubelerinin hesap numaraları üzerinden yapılabilecek.

Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, hizmet kalitesini artırarak Bornovalıların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını belirterek, "Yapılandırmadan yararlanmak isteyen Bornovalılar, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar online olarak ya da bizzat kendileri belediyemize başvurabilirler. Kanun çerçevesinde emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile harçlar ve katılım payları borçlarını 48 aya kadar eşit aylık taksitler halinde ödeme imkanı sağlayabiliyoruz" dedi.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, 999 19 19 numaralı belediye hattından dahili 1806-1807-4104-4108-4110-4112 ve 4113'ü tuşlayarak bilgi alabilecek. Bornova Belediyesi Gelir Müdürlüğü'ne şahsen veya posta yoluyla da başvuru yapılabilecek.