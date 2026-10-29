Bolu Seben'de ORKÖY projeleriyle köylülere 18 ünite destek sağlandı

Bolu'nun Seben ilçesinde, 2026 yılı ORKÖY yatırım programı kapsamında orman köylülerine yönelik süt koyunculuğu, dış cephe mantolama ve ısınma sistemi desteklerini içeren projelerin tamamı hayata geçirildi. Projeler kapsamında toplam 18 ünite destek sağlanırken, ekonomik desteklerin yüzde 20'si hibe olarak karşılandı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Seben Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerle, orman köylülerinin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmalarının desteklenmesi, üretim kapasitelerinin artırılması ve yaşam şartlarının iyileştirilmesi hedeflendi. 2026 yılı yatırım programı kapsamında süt koyunculuğu projesi çerçevesinde Korucuk köyünde 4, Tazılar köyünde ise 3 ünite olmak üzere toplam 7 ünite destek sağlandı. Konutların enerji verimliliğini ve yaşam konforunu artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Değirmenkaya köyünde 3, Dereboy köyünde 5 ünite dış cephe mantolama desteği verildi. Kabak köyünde ise 3 üniteye dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kalorifer sistemi desteği sağlandı. Toplam 18 üniteyi kapsayan ORKÖY projelerinde, sağlanan ekonomik desteklerin yüzde 20'si devlet tarafından hibe olarak karşılandı. Projelerle orman köylülerinin üretim faaliyetlerinin desteklenmesinin yanı sıra konutların ısı yalıtımının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amaçlandı. Seben Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri, orman köylülerinin ekonomik refahını artırmaya, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve sürdürülebilir ormancılık anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı