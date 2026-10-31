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Bolu Gerede'de cami için müzayedede iki otomobil 410 bin liraya alıcı buldu

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Bolu Gerede'de cami için müzayedede iki otomobil 410 bin liraya alıcı buldu
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Bolu'nun Gerede ilçesinde Hacı Sadık Camii inşaatına destek için düzenlenen hayır müzayedesinde bağışlanan iki otomobil toplam 410 bin liraya satıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki müzayedede satılan araçlardan elde edilen gelir caminin inşaatında kullanılacak.

Bolu'nun Gerede ilçesinde Hacı Sadık Camii'nin inşaatına destek amacıyla düzenlenen hayır müzayedesinde, bağışlanan iki otomobil toplam 410 bin liraya satıldı.

Gerede ilçesinde, Hacı Sadık Camii'nin inşaatına katkı sağlamak amacıyla hayır müzayedesi düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen müzayedede, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan iki otomobil açık artırmayla satışa çıkarıldı. Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen müzayedede, Renault 12 marka otomobil Özcan Döğer tarafından 200 bin liraya satın alındı. Hyundai Excel marka otomobil ise Emre Emeksiz tarafından 210 bin liraya alındı. İki aracın satışından toplam 410 bin lira gelir elde edilirken, gelirin Hacı Sadık Camii'nin inşaatında kullanılacağı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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