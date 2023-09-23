Bolu Dağı geçişinde trafik uyarı tabelalarının temizliği için çalışma başlatıldı

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, yol kenarındaki trafik uyarı tabelalarını kapatan çalılıkların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen temizlik çalışmasıyla sürücülerin yol ve sürüş güvenliği sağlanacak.