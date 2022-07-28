BOLU'DA, TMO'NUN BUĞDAY VE ARPA ALIMINA ÇİFTÇİLERDEN YOĞUN İLGİ

BOLU'da, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından çiftçilerden buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, piyasadaki diğer alım yapan firmalara göre iyi fiyat veren TMO'ya yoğun ilgi göstererek, ürünlerini sattı.

Bolu'da, TMO tarafından buğday ve arpa alımı başladı. Çiftçiler, buğdayın tonunu 7 bin 450 liradan, arpanın ise 6 bin 200 liradan alan TMO'ya ürünlerini sattı. Bolu Ziraat Odası'na ait patates pazarına gelen çiftçiler, traktör, kamyon ve TIR'larla getirdiği arpa ve buğdayların satışını gerçekleştirdi. TMO olarak Bolu'da, yaklaşık 3 bin tonluk bir alım yapılacağı öğrenildi.

TMO Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, Bolu'dan getirilen buğdayın tamamını alacaklarını ifade ederek, Bolu'da buğday alımına başladık. İnşallah güzel bir alım sezonu geçireceğiz. Bolu ne getirirse alacağız, hedefimiz bu. Daha önceki senelerde burada yoğun bir alım olmuyordu. Üretim de çok fazla değildi. Şu anda her yerde azami derecede alım yapılıyor. Fiyatlar buğdayda 6 bin 450 artı bin lira teşvik ile 7 bin 450 lira. Arpada ise 5 bin 700 artı 500 prim ile 6 bin 200 lira. İnşallah daha da artarak burayı dolduracağız. Buradan 2-3 bin ton alım yapacağız. dedi.

Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan, çiftçiler için güzel bir gelişme olduğunu belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisi buğday alımına başladı. Bolu'daki buğday sezonu bitene kadar alım olacak. Bolu'da diğer üreticiler, buğday alıcıları çiftçimizin yanında olmuyor. Fiyatları kırıyorlar. O yüzden ucuz şekilde üreticinin malını almaya çalışıyorlar. Toprak Mahsulleri Ofisi geldi ve çiftçinin ürününü almaya devam ediyor. Buğdaylarımız verimli ve unluk buğday. Buğday alımı devam ediyor. Allah razı olsun. Çiftçimiz için güzel bir gelişme. Herkese teşekkürler. diye konuştu. (DHA)