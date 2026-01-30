Bolu'da Ramazan ayı öncesi fahiş fiyat denetimi

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yaklaşan Ramazan ayı öncesi işletmelere yönelik fiyat, etiket ve kasa-raf fiyat uyumu denetimleri gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ülke genelinde haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin mevzuat kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla kentte bulunan zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda ekipler marketlerdeki fiyat, etiket ve kasa-raf uyumuna yönelik kontroller yaptı. Öte yandan, kurallara uygun faaliyet gösteren işletmelerin haksız rekabetten korunmasının da hedeflendiği belirtildi.

"Denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir"

Bolu Ticaret İl Müdürü Ersin Terzi, yaptığı açıklamada, "Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde haksız fiyat artışlarını önlemek, tüketicilerimizin menfaatlerini ve ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla, ayrıca tüketicilerimizin yanıltıcı eylemlerinin önüne geçmek amacıyla başta temel gıda ve ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı yerel ve zincir marketlerde, kasaplarda, fırınlarda, yine aynı şekilde lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde Ticaret Bakanlığımızın talimatları ve valiliğimiz koordinesinde denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir" dedi.

"Tüketicilerimizin kolaylıkla görebileceği bir şekilde yer alıp almadığı kontrol edilmektedir"

Raflardaki ürünlerin kasa fiyatlarıyla karşılaştırmaların yapıldığını ifade eden Müdür Terzi, "Ticaret İl Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan denetimlerde raflarda yer alan ürünlerin fiyat etiketlerinin mevzuata uygun olarak yer alıp almadığı, raftaki ürün fiyatı ile kasadaki fiyat arasında fiyat uyuşmazlığının mevcut olup olmadığı, yine aynı şekilde lokanta, restoran gibi yiyecek içecek hizmetinin sunulduğu işletmelerde de fiyat listelerinin, fiyat menülerinin iş yerlerinin giriş kapılarının önünde, içeride masalarda tüketicilerimizin kolaylıkla görebileceği bir şekilde yer alıp almadığı kontrol edilmektedir" diye konuştu.

"Mevzuatta yazılı olduğu şekliyle 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanmaktadır"

Mevzuata aykırı bir şekilde zam yapıldığında her ürün için ayrı ayrı ceza yazıldığını dile getiren Ersin Terzi, "Yapılan kontrollerde aykırılık tespit edilmesi halinde her bir aykırılık için, her bir ürüne ayrı ayrı mevzuatta yazılı olduğu şekliyle 3 bin 973 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın yapılan fiyat artışlarıyla ilgili olarak söz konusu ürünlere ait son 3 aya ilişkin alış satış faturaları ve ilgili firmanın savunması istenilmekte, söz konusu savunma yazısı ve ekleri incelendiğinde bir rapor halinde gereği için Bakanlığımız bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gereği için gönderilmektedir" şeklinde konuştu.

"Ramazan ayı içerisinde ve tüm yıl boyunca devam edecektir"

Denetimlerin devam edeceğine dikkati çeken İl Müdürü Ersin Terzi, "Denetimlerimiz Ramazan ayı öncesinde, Ramazan ayı içerisinde ve tüm yıl boyunca devam edecektir. Malumunuz olduğu üzere Bolu, İstanbul-Ankara güzergahı üzerinde yer alan iki tane aktif karayolunu içinde barındıran bir şehir. Dolayısıyla bu karayollarımız üzerinde yer alan dinlenme tesisleri, içinde marketleri barındıran akaryakıt istasyonlarında da denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir. Gerek fiyat etiketi gerekse de haksız fiyat artışı ile ilgili olarak karşılaşmış oldukları sorunları, şikayetlerini ALO 175 Tüketici Hattı'na, telefonlarına indirebilecekleri çok kolay bir uygulama olan Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi'ne, CİMER'e ve yazılı olarak İl Müdürlüğümüze iletmeleri durumunda ivedilikle denetimler gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı. - BOLU