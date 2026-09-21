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Bolu'da palamut bereketi tezgahlara yansıdı, tanesi 125 TL'den satılıyor

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Bolu'da palamut bereketi tezgahlara yansıdı, tanesi 125 TL'den satılıyor
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Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla başlayan palamut bolluğu Bolu'daki balık tezgahlarına yansıdı. Tanesi 125 TL'den satılan palamut hem esnafı hem vatandaşı sevindirirken, balıkçı esnafı bolluğun yaklaşık bir ay daha sürmesini bekliyor.

Karadeniz'de av yasağının kalkmasıyla yaşanan balık bereketi Bolu'da tezgahlara yansıdı. Tanesi 125 TL'den satılan palamut, hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürdü.

Yeni av sezonuyla birlikte Karadeniz'e açılan balıkçıların limanlara kasalar dolusu palamutla dönmesi, Bolu'daki balık pazarlarında büyük hareketlilik oluşturdu. Sezonun ilk günlerinden itibaren ağlara takılan palamut bereketi tezgahlara taşınırken, uygun fiyatlı balık almak isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinden itibaren balıkçılarda yoğunluk oluşturdu. Tezgahlarda palamudun tanesi 125 TL'den, hamsinin kilosu ise 200 TL'den satışa sunuldu.

"Palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler"

Tezgahlara her gün taze balık geldiğini belirten balıkçı esnafı İlhan Başaran, vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Balık bolluğunun devam etmesini temenni eden Başaran, "Her gün çok taze palamut geliyor. Palamudun şu an tam zamanı, onun için vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Zaten bunun 1-1,5 ay gibi bir zamanı var. Palamut bol olduğu için hamsi de çok güzel geliyor ve ucuz. Yoksa palamut olmasa hamsiyi bu fiyata yiyemezler. İnşallah balık bol olur, milletimiz doya doya yesin" dedi.

"Fiyatlar uygunken alıp dondurucuya koysunlar"

Bolluğun yaklaşık bir ay daha süreceğini tahmin ettiklerini söyleyen Başaran, "Şu anda yoğun ilgi palamutta. 1 ay kadar daha bu bolluğun sürmesini bekliyoruz. Fiyatlar uygunken vatandaşlarımız alıp derin dondurucularına koysunlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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