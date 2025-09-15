Bolu'da Hamsi Kilosu 200 Lira, Balık Sezonu Başladı

Bolu'da vatandaşların özlemle beklediği hamsi kilosu 200 liradan tezgahlarda yerini aldı.

1 Eylül'de denizlerde balık avı yasağının kalkmasıyla "Vira bismillah" diyen balıkçılar, sezonun ilk avlarını tezgahlarda sergilemeye başladı. Bolu'da her pazartesi İhsaniye Mahallesi'nde kurulan pazarda, vatandaşların özlemle beklediği hamsi, barbunya, istavrit, mezgit, çupra ve levrek tezgahlardaki yerini aldı. Öte yandan, tezgahların vazgeçilmez balıklarından palamut, bu yıl Karadeniz'de bulunmaması nedeniyle tezgahlarda yer almadı.

"Deniz soğudukça balık bollaşır, fiyatlar da düşer"

Denizin soğumasıyla balığın bollaşacağını ve fiyatların da ucuzlayacağını söyleyen balıkçı Engin Yıldız, "Şu anda tezgahta hamsi, barbunya, istavrit, sardalya, mezgit, çupra ve levrek var. Hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, sardalya 200 lira, barbunya 300 lira, mezgit 300 lira. Bugün tezgahtaki balıkların hepsi bu sabah tutuldu, hepsi günlük. Her gün balığa çıkılıyor, balıklar günlük olarak geliyor. Şu anda balığa rağbet iyi. Fiyatlar da şimdilik iyi. İnşallah daha da ucuzlar. Deniz suyu hala sıcak, biraz daha soğuması gerekiyor. Balık çeşidi bol. Deniz soğudukça balık daha da bollaşır, fiyatlar da düşer. İnşallah biz de daha uygun fiyata satış yaparız" dedi. - BOLU