Bolu'da hamsi bolluğu sürüyor: Kilosu 200 liradan rağbet gördü

Bolu'da halk pazarındaki balık tezgahlarında bir haftadır hamsi bolluğu sürerken, vatandaşlar hamsi almak için sıraya girdi.

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, balık tezgahlarında yoğunluk oluşturdu. Bir haftadır tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanırken, vatandaşlar fiyatı 200 liraya düşen hamsiye rağbet gösterdi. 40 yıldır balıkçılık yapan Engin Yıldız, tezgahlarda hamsi ve palamut balığının revaçta olduğunu ifade etti. Pazar tezgahlarında balık fiyatlarının ise kilogram başına, hamsi 200 lira, istavrit 200 lira, mezgit 200 lira, uskumru 250 liradan alıcıyla buluştuğu belirtildi.

"Şu anda da tezgahtaki yerini aldı"

Hamsinin bir haftadır tezgahta olduğunu ve son 4-5 günde daha çok bollaştığını ifade eden Engin Yıldız, "Aşağı yukarı 3 gündür İğneada tarafında hamsicilik var. Karadeniz'in doğu bölgesinde bu sezon balıkçılık bitti. Bir boşluk vardı o konuda. 4-5 gündür hamsi bollaştı. Şu anda da tezgahtaki yerini aldı. Genelde Bolu halkı daha çok hamsi ve palamut sevdiği için ona rağbet gösteriyor. Tezgahta o balıklar revaçta. Diğer balıklar onlar kadar satılmıyor. Hamsiye göre biraz daha az satılıyorlar" şeklinde konuştu. - BOLU