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Bolu'da Gıda Denetimleri Artık Başladı

Bolu'da Gıda Denetimleri Artık Başladı
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Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetimler yaptı. Lokanta, market ve restoran gibi yerlerde fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi gerçekleştirildi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri gıda satışı yapan yerlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından '6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fiyat Etiketi Yönetmeliği ve Haksız Fiyat Artışı Yönetmeliği' çerçevesinde şehir merkezinde denetimler yapıldı. Kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta, market, kafe, restoran, pastane, pazar yerleri gibi yiyecek-içecek satışa yapan yerleri tek tek inceleyerek fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği ve etiket denetimi yapıldı. Bolu Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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