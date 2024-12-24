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Bolu'da Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği

Bolu'da Amatör Spor Kulüplerine Malzeme Desteği
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Bolu İl Özel İdaresi, 33 amatör spor kulübüne bin eşofman, bin şort, 300 antrenman topu ve farklı branşlardan 100 antrenman ve maç topu dağıttı.

Bolu'da 33 amatör spor kulüplerine bin eşofman, bin şort, 300 antrenman topu ve farklı branşlardan 100 antrenman ve maç topu dağıtıldı.

Bolu İl Özel İdaresi amatör spor kulüplerine desteğini sürdürüyor. Yıl içerisinde çeşitli katkılarla amatör spora katkı sağlayan Özel İdare, malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi. 33 amatör spor kulübümüze yaklaşık bin eşofman, bin şort, 300 antrenman topu ve farklı branşlardan 100 antrenman ve maç topu dağıtıldı.

Törene, Bolu Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Cemalettin Metin, Bolu İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile birlikte amatör sporun taban birlikleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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