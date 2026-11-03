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Bolat: "(Yıllıklandırılmış mal ihracatı) Geçen ay 2025 Ekim'e kıyasla 15,6 milyar dolar artarak 285,6 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz 282 milyar dolardı. Hedefimizi aştık"

Kaynak: AA