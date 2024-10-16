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Boeing krizden çıkabilmek için formül arıyor

Boeing krizden çıkabilmek için formül arıyor
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Havacılık devi Boeing, yaşadığı krizden çıkabilmek için çözüm arayışına girdi. Şirket, son dönemde yaşadığı mali ve operasyonel zorlukları aşabilmek amacıyla hisse ve borç ihraç etmeyi planlıyor.

Boeing, bu yılın başında bir 737 MAX uçağında meydana gelen olayın ardından ortaya çıkan kalite sorunları ve kısa bir süre önce üretimi durduran işçi grevi nedeniyle zor günler geçiriyor.

HİSSE VE BORÇ İHRAÇ EDECEK

ABD'li havacılık devi Boeing, gelecek üç yıl içinde 25 milyar dolara kadar hisse veya borç ihraç edebileceğini ve 10 milyar dolarlık yeni bir kredi anlaşması imzaladığını duyurdu. Kaynaklara göre, Boeing'in bu yeni adım kapsamında 10 milyar dolarlık bir hisse satışı gerçekleştirmesi bekleniyor. Yılın başında yaklaşık 250 dolar olan Boeing hisseleri, şimdilerde 152 dolar seviyesinde seyrediyor. Boeing, yaklaşık 17 bin kişiyi işten çıkaracağını ve işçilerin grevi nedeniyle daha büyük kayıpların yaşanabileceğini cuma günü duyurmuştu.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

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