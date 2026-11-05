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BoE Başkanı Bailey, Orta Doğu'da barış yoksa faiz artışının sürebileceğini söyledi

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BoE politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkardı; Bailey, Orta Doğu'da savaş bitmedikçe faiz artışının sürebileceği sinyalini verdi. Bailey, enerji fiyatlarının enflasyonu artırdığını ve enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5'e çıkabileceğini söyledi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, Orta Doğu'daki savaş sonrası artan enerji fiyatlarının enflasyonist baskılara yol açtığını belirterek, Orta Doğu'da barış sağlanmadığı sürece faiz artışının devam edebileceğinin sinyalini verdi.

BoE, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4'e çıkararak Ağustos 2023'ten beri ilk kez faiz artışına gitti.

Bailey, faiz artış kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının İngiltere dahil olmak üzere G7 ülkelerinin tamamında enflasyonist baskılara yol açtığını ifade etti.

Enflasyonun hızlanmasının tüketici güveninin zayıflamasına da neden olduğunu kaydeden Bailey, artan fiyatların etkisiyle yıllık enflasyonun gelecek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5'e kadar yükselebileceğini dile getirdi.

Bugünkü faiz artışının uzun bir faiz artırım dizisinin ilk adımı olarak görülmemesi gerektiğini belirten Bailey, "Böyle bir sürecin yaşanması kesin değil. Ancak Orta Doğu'daki çatışma sona ermediği sürece, bugünkü faiz artışının son artış olması da pek olası görünmüyor. Olabilecek en iyi gelişme, Orta Doğu'daki çatışmanın sona erdirilmesi. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Bu tür bir arz şoku karşısında yapılabilecek en iyi şey, sorunu kaynağında çözmektir. Para politikası, sorunun kaynağını ortadan kaldırabilecek bir araç değil." diye konuştu.

Bailey, bankanın faiz artışı konusunda geç kaldığına ilişkin eleştirileri reddetti.

ABD'deki ara seçim sonuçları ve Orta Doğu'da barış sağlanabileceğine ilişkin beklentilerin ardından petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bailey, şunları paylaştı:

"Son 48 saat içinde bazı gelişmeler yaşandı. Ancak durum o kadar değişken ki henüz somut bir sonuca ulaşacak bir barış sürecinin varlığını ortaya koyan kesin kanıtlarla desteklenmemiş olan bu iki güne çok fazla anlam yüklemek istemezsiniz. Hepimiz bunun gerçekleşmesini istiyoruz ama bunun için daha fazla kanıt görmemiz gerekiyor."

Kaynak: AA
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