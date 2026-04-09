Four Seasons 1 137 yolcu ile Bodrum'a geldi

Bodrum Lüks kruvaziyer gemisi Four Seasons 1'i ağırladı. Malta bayraklı ve 207 metre uzunluğundaki gemi, Girit Limanı'ndan gelerek Bodrum Limanı'na yanaştı.

Gemide ağırlıklı olarak İngiliz turistlerin bulunduğu öğrenilirken, toplam 137 yolcu ve 223 personelin seyahat ettiği öğrenildi. Lüks ve butik hizmet anlayışıyla dikkat çeken kruvaziyer, gün boyunca Bodrum'da konaklayacak. Four Seasons 1'in gece saat 23.59'da Bodrum'dan ayrılarak Çeşme Limanı'na hareket etmesi planlanıyor.

Kruvaziyer turizmi açısından önemli destinasyonlardan biri olan Bodrum, önümüzdeki günlerde önemli kruvaziyer gemileri ağırlaması bekleniyor. Kruvaziyer gemi ziyaretlerinin hem turizm hareketliliğini, hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor. - MUĞLA

