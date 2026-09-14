Bodrum Limanı’nda kruvaziyer hareketi

Muğla'nın turizm merkezlerinden Bodrum, bugün iki kruvaziyer gemisiyle 836 yolcuyu ağırlıyor.

Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne yanaşan Bahama bayraklı 110 metre boyundaki "Emerald Azzurra", Yunanistan'ın Mikonos Limanı'ndan geldi. Ağırlıklı olarak Amerikan vatandaşlarından oluşan 95 yolcu ve 76 personelin bulunduğu lüks gemi, akşam saatlerinde Rodos Limanı'na hareket edecek.

Palau bayraklı 193 metre uzunluğundaki "Astoria Grande" ise saat Pire Limanı'ndan demir atarak Bodrum'a geldi. Ağırlıklı olarak Rus yolcuların yer aldığı gemide 741 yolcu ve 397 mürettebat bulunuyor. Bu kruvaziyer ise akşam saatlerinde Antalya Limanı'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Gümrük işlemlerinin ardından gemilerden inen turistler, Bodrum merkezindeki çarşıları dolaşıp tarihi ve turistik yerleri keşfediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı