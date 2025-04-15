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Bodrum'da Turizm Sezonu Başladı: Azka Otel Misafirlerini Ağırlamaya Hazır

Bodrum'da Turizm Sezonu Başladı: Azka Otel Misafirlerini Ağırlamaya Hazır
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Azka Otel, sezon hazırlıklarını tamamlayarak kapılarını açtı. Otel, tüm personele yangın, ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verdi ve bu yaz sezonunun hareketli geçmesini bekliyor.

Turizm sezonunun yavaş yavaş hareketlenmeye başladığı Muğla'nın Bodrum ilçesinde oteller kapılarını açıyor. Bodrum'un en gözde koylarından Bardakçı Koyu'nda yer alan Azka Otel de sezon hazırlıklarını tamamlayarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veren otelde, sezon öncesi tüm personele yangın, ilk yardım ve iş güvenliği eğitimi verildi. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kapılarını açan otelde sezonun hareketli geçmesi bekleniyor.

Otel sahibi Bülent Kaya, yaz sezonuna dair umutlu olduklarını belirterek, "2020 sonrası her yaz sezonu öncesi sıkıntılı olaylar yaşandı ve bu durum turizmi olumsuz etkiledi. Ancak bu yıl, gördüğümüz kadarıyla iyi bir sezon bizi bekliyor. Tüm personelimize bir ay boyunca iş eğitimleri verdik. Özellikle yangın, ilk yardım ve iş güvenliği konularında detaylı bir süreç yürüttük. Bugün itibariyle yaz sezonunu başlatmış bulunuyoruz. Azka Otel ailesi olarak, Bodrum'un ve tüm turizm bölgelerinin başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz. Kaliteli hizmet, kaliteli tatil demektir. Biz de kalitemizden ödün vermeden yolumuza devam ediyoruz" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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