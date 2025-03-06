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Bodrum'da Hotel Show Satınalma Buluşması İçin Tanıtım Toplantısı

Bodrum'da Hotel Show Satınalma Buluşması İçin Tanıtım Toplantısı
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Bodrum'da 9-10-11 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Hotel Show Satınalma Buluşması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Etkinlik, konaklama sektöründeki işletmeleri tedarikçilerle buluşturmayı hedefliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9-10-11 Nisan tarihlerinde ikincisi yapılacak "Hotel Show Satınalma Buluşması"nın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Bodrum'daki esnaf ve otelciler tarafından gerçekleştirilen "Hotel Show Satınalma Buluşması"nın 9-10-11 Nisan tarihlerinde Herodot Kültür Merkezi'nde düzenleneceği belirtildi. Gerçekleştirilecek fuarda, konaklama sektöründeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetleri doğrudan tedarikçilerle buluşturulacağı açıklandı.

Etkinliğin tanıtım toplantısı çeşitli dernek ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile sektör paydaşları katıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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