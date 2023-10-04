Bodrum Belediyesi Gümbet Mahallesi'nde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir bir çevre ve temizlik politikasını desteklemek amacıyla, Gümbet Mahallesi'nde geniş kapsamlı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalara 27 personel ve çeşitli araçlar katılıyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sürdürülebilir bir çevre ve temizlik politikasını desteklemek amacıyla, rutin temizlik çalışmaları dışında, geniş kapsamlı mahalle temizliklerine devam ediyor. Bu kapsamda 3 Ekim'de Gümbet Mahallesi'nde sokak ve caddeler, sahiller ve mesire alanları ile yol kenarlarında temizlik çalışması yapıldı.

Osman Nuri Bilgin Caddesi, Dayılar Sokak, Mistir Hadi Sokak, Büyük İskender Caddesi ve Adnan Menderes Caddesi'nde yapılan temizlik çalışmalarına toplamda 27 personel katıldı. Ekiplere destek olmak amacıyla 2 adet arazöz, 2 adet süpürge, 1 adet ahtapot, 1 adet kamyonet, 1 adet kepçe, 1 adet kamyon ve yol güvenliğinin sağlanması için acil müdahale aracı hazır bulundu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Bodrum'un güzelliklerini korumak ve yaşatmak için temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Gümbet Mahallesi, ilçemizin önemli bir parçasıdır ve bu nedenle bu mahallenin temizlik ve çevre düzenlemesi bizim için büyük bir önceliktir" dedi.