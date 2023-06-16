Bodrum Belediyesi, Avrupa'nın sürdürülebilir gelecek projesinde yer aldı

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi kapsamında Eyleme Geçirilebilir Gelecekler Yaratma Şehirler Projesi'ne (CrAFt - Creating Actionable Future) seçilen temsilciler, Bolonya'da bir araya geldi. Bodrum Belediyesi de 'CrAFting Together' adlı etkinliğe İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ile Danışman Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ile katıldı.

Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi kapsamında Eyleme Geçirilebilir Gelecekler Yaratma Şehirler Projesi'ne (CrAFt - Creating Actionable Future) seçilen temsilciler, Bolonya'da bir araya geldi. Bodrum Belediyesi de 'CrAFting Together' adlı etkinliğe İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ile Danışman Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ile katıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından 2050 yılına kadar iklim-nötr olma hedefine ulaşma çabalarının bir parçası olarak konut, mimari, ulaşım, kentsel ve kırsal alanlarda sürdürülebilir bir yeşil dönüşüm için Ufuk Avrupa ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından koordine edilen CrAFt - Creating Actionable Future'a dahil olan 60 şehirden temsilci, 23-25 Mayıs günleri arasında Bolonya'da bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, konsorsiyum ortakları ve projeye dahil öğrenciler ile tanışma toplantısı yapıldı. Örnek şehirler arasında yer alan Amsterdam, Prag ve Bolonya'daki iyi uygulama örnekleri gösterilirken atölyeler düzenlendi. Etkinlikte, 60 referans şehrin deneyimleriyle oluşturulan Yeni Avrupa Bauhaus Girişimi'nin şehirlerde uygulanmasını yemek tarifleri benzetmesiyle anlatan CrAFt Cookbook rehberinin ilk baskısının lansmanı yapıldı.

Bodrum Belediyesi de etkinliğe İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri ile Danışman Prof. Dr. Tanay Sıdkı Uyar ile katıldı.