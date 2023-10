Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan su krizi çözüm önerisi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kuraklık nedeniyle yaşanılan su krizine ilişkin çözüm önerileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkan Ahmet Aras, küresel iklim değişikliği nedeniyle yaşanan su sıkıntısına karşı önlem alınması gerektiğini belirtirken havuz suyu tahliyesinin sebep olduğu israf ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anda yaşadığımız kuraklığa bağlı su krizi nedeniyle yüzme havuzlarımızı da kontrol altına almamız gerekmektedir. Bodrum'da ortalama 30 bin civarında olduğunu tahmin ettiğimiz yüzme havuzları birçok site, işletme veya özel konut tarafından yazın kullanılmakta kış için boşaltılmaktadır. Bu da ortalama olarak her bir havuzda 150 ton suyun her yıl israf edilmesi anlamına gelmektedir. Bu durumda bizim bir çözümümüz var. Havuzunuzun suyunu bir yıl boyunca boşaltmayınız. Böylece her bir havuzda 150 ton toplamda 4,5 milyon metreküp suyu tasarruf etmiş olacağız. Belediye olarak da havuzların boşaltılmaması için gerekli hijyen desteği yapacağız. Bu kapsamda teknolojik, bilgi, teori desteğini siz değerli halkımızla paylaşacağız. Bodrum Belediyesi olarak tasarrufa yönelik olarak çözüm yollarını zaman içerisinde sizinle paylaşacağız."