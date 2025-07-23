Bodrum'a Ulaşan 'Resilient Lady' Kruvaziyeri 2.600 Turistle Limana Yanaştı

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 600 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırıldı.

Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na geldi. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 600 yolcu ve 1143 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yaparak tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam Mikonos Limanı'na hareket edecek.