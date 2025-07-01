Bodrum'a Lüks Kruvaziyer Ziyareti: 734 Yolcu Şehirde

Bodrum'a Lüks Kruvaziyer Ziyareti: 734 Yolcu Şehirde
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Bodrum'a gelen 'Explora I' isimli kruvaziyer, 734 yolcu ile tarihi ve turistik yerleri gezmek için limana yanaştı. Yolcular arasında çoğunlukla ABD'li turistler yer alırken, gemi Rodos'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi.

Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 734 yolcu ve 644 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Tatilcilerden bazıları bisikletle şehir turu yaparken bazıları da mavi turlara katıldı.

Kruvaziyerin, saat 20.30'da demir alarak Rodos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
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