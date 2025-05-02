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Bodrum'a Lüks Kruvaziyer ile 590 Yolcu Geldi

Bodrum'a Lüks Kruvaziyer ile 590 Yolcu Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine 'Explora I' isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi. Gemideki turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ederek şehirdeki gezintilerine başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 590 yolcu geldi.

Marmaris Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren Valletta bayraklı 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaştırıldı.

Gemide, çoğunluğu ABD'li 590 yolcu ve 634 personelin bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası sahili başta olmak üzere Kumbahçe, Kale Caddesi ve marinada gezdi, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

Bazı turistler bisikletle şehir turu yaparken bazıları da tekne turlarına katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde demir alarak Samos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
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