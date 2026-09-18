Bodrum'a iki kruvaziyerle 957 turist geldi

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Muğla'nın Bodrum ilçesine iki kruvaziyerle 957 yolcu geldi.

Bahama bayraklı, 243 metre uzunluğundaki Silver Nova, Santorini Limanı'ndan Bodrum'a ulaştı.

Gemide çoğunluğu ABD'li 695 yolcu ile 534 mürettebat bulunuyor. Gemi, gece Patmos Limanı'na hareket edecek.

Palau bayraklı, 193 metrelik Astoria Grande ise Bozcaada Limanı'ndan geldi.

Gemide ağırlıklı olarak 262 Rus yolcu ile 381 mürettebat bulunuyor. Gemi, akşam Antalya Limanı'na hareket edecek.

Her iki gemiden inen yolcuların gün boyunca Bodrum'un tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA