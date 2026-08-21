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Bodrum'a İki Yolcu Gemisi: 1144 Turist Geldi

Bodrum'a İki Yolcu Gemisi: 1144 Turist Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesine sabah saatlerinde iki yolcu gemisi yanaştı. Bahama bayraklı Silver Nova, Girit'ten 733, Palau bayraklı Astoria Grande ise Bozcaada'dan 411 yolcu getirdi. Toplam 1144 yolcu taşıyan gemiler, akşam saatlerinde sırasıyla Patmos ve Antalya limanlarına hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Silver Nova ve Astoria Grande adlı yolcu gemileri 1144 yolcu getirdi.

Bahama bayraklı Silver Nova, sabah saatlerinde Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda Körfezi'nden ilçeye geldi. 233 metre uzunluğundaki lüks gemide, ağırlıklı olarak ABD uyruklu 733 yolcu ile 535 mürettebat bulunuyor. Silver Nova'nın akşam saatlerinde Patmos Limanı'na doğru hareket etmesi planlanıyor.

Palau bayrağını taşıyan 193 metre uzunluğundaki Astoria Grande, sabah saatlerinde Bozcaada Limanı'ndan geldi. Gemide ağırlıklı olarak Rus olmak üzere toplam 411 yolcu ve 405 mürettebatın yer aldığı bildirildi. Astoria Grande, akşam saatlerinde Antalya Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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