Bodrum'a Gelen 'Resilient Lady' Kruvaziyeri 2.556 Yolcu ile Demirledi

Bodrum'a Gelen 'Resilient Lady' Kruvaziyeri 2.556 Yolcu ile Demirledi
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Bahamalar bayraklı 'Resilient Lady' kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi. Gemide çoğunluğu ABD'li olan turistler gümrük işlemlerinin ardından Bodrum'un tarihi ve turistik alanlarını ziyaret etti.

Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

"Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
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