Bodrum'a gelen Aroya yolcu gemisi 2 bin 241 yolcu taşıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya isimli yolcu gemisi, toplamda 2 bin 241 yolcu getirdi.

Bodrum'da bu yıl kruvaziyer turizmi olumlu geçiyor. Malta bayraklı 335 metre boyunda, 44 metre genişliğinde ve 61 metre yüksekliğindeki Aroya, yeniden Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan ilçeye gelen dev gemide ağırlıklı olarak Suudi ve Rus yolcular olmak üzere toplam 2 bin 241 yolcuyla 1418 personel bulunuyor. Aroya gece saat 02.00'da Marmaris Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA