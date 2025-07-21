Bodrum'a gelen Aroya yolcu gemisi 2 bin 241 yolcu taşıdı

Bodrum'a gelen Aroya yolcu gemisi 2 bin 241 yolcu taşıdı
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Malta bayraklı Aroya isimli yolcu gemisi, Bodrum'a 2 bin 241 yolcu ve 1418 personel ile geldi. Kruvaziyer turizmi Bodrum'da bu yıl olumlu bir seyir izliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Aroya isimli yolcu gemisi, toplamda 2 bin 241 yolcu getirdi.

Bodrum'da bu yıl kruvaziyer turizmi olumlu geçiyor. Malta bayraklı 335 metre boyunda, 44 metre genişliğinde ve 61 metre yüksekliğindeki Aroya, yeniden Bodrum'a geldi. Sabah saatlerinde İstanbul Limanı'ndan ilçeye gelen dev gemide ağırlıklı olarak Suudi ve Rus yolcular olmak üzere toplam 2 bin 241 yolcuyla 1418 personel bulunuyor. Aroya gece saat 02.00'da Marmaris Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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