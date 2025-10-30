Bodrum'a 340 Turist Getiren Silver Whisper Kruvaziyeri Limana Yanaştı

Bahamalar bayraklı "Silver Whisper" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 340 turist getirdi.

Rodos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 186 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştı.

Gemide çoğu ABD'li 340 yolcu ve 294 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyerek güneşli havanın tadını çıkardı, bazıları da çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

Günübirlik turlara katılan turistler ise ilçenin tarihi yerlerini gezdi.

"Silver Whisper"ın sonraki durağının Pire Limanı olduğu öğrenildi.