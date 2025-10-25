Haberler

Bodrum'a 271 Yolcu Getiren Star Legend Kruvaziyeri Limana Yanaştı

Bodrum'a 271 Yolcu Getiren Star Legend Kruvaziyeri Limana Yanaştı
Bodrum ilçesine gelen 'Star Legend' kruvaziyeri, çoğu ABD'li 271 yolcu ile birlikte limana yanaşarak turistlere Bodrum'u keşfetme imkanı sundu. Yolcular, gümrük işlemlerinin ardından ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını gezdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Star Legend" kruvaziyeri 271 yolcu getirdi.

Kuşadası Limanı'ndan hareket ederek Bodrum'a ulaşan Bahamalar bayraklı 159 metre uzunluğundaki gemi, yolcu limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemide çoğu ABD'li 271 yolcu ile 200 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından ilçeyi gezmek için limandan ayrıldı. Turistler, Paşatarlası ve Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezerek alışveriş yaptı.

Taksi ve tur otobüsleri ile şehir turuna çıkan bazı turistler de tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

Geminin, akşam Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

