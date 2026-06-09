Bodrum'a 2 bin 59 yolcu getirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen 2 bin 59 metre boyundaki "Aroya" isimli kruvaziyer, toplam 2 bin 059 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya, sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Rus yolcular olmak üzere toplam 2 bin 59 yolcu ile 1054 personel bulunuyor. Dev gemi, akşam saatlerinde Antalya'nın Kaş Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı