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Bodrum'a 2 bin 59 yolcu getirdi

Bodrum'a 2 bin 59 yolcu getirdi
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Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya kruvaziyeri, 2 bin 59 yolcu ve 1054 personelle Bodrum'a ulaştı. Gemi akşam Kaş'a hareket edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gelen 2 bin 59 metre boyundaki "Aroya" isimli kruvaziyer, toplam 2 bin 059 yolcu getirdi.

Malta bayraklı 335 metre boyundaki Aroya, sabah saatlerinde Marmaris Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide ağırlıklı olarak Rus yolcular olmak üzere toplam 2 bin 59 yolcu ile 1054 personel bulunuyor. Dev gemi, akşam saatlerinde Antalya'nın Kaş Limanı'na hareket edecek. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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