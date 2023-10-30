Boao Asya Forumu Küresel Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik Forumu İkinci Konferansı Başladı

Boao Asya Forumu kapsamındaki Küresel Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik Forumu'nun ikinci konferansı Pazar günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı. Etkinlik üç gün sürecek ve küresel kalkınma ve güvenlik alanında meseleler ele alınacak.

CHANGSHA, 30 Ekim (Xinhua) -- Boao Asya Forumu kapsamındaki Küresel Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik Forumu'nun ikinci konferansı Pazar günü Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da başladı.

"Küresel Kalkınma, Müşterek Güvenlik" temasıyla düzenlenen etkinlik üç gün sürecek.

Forumda açılış töreni, alt forumlar, yuvarlak masa toplantıları ve sergiler de dahil olmak üzere 30'dan fazla etkinliğin gerçekleştirilmesi planlanıyor. Hükümet yetkilileri, uluslararası örgütlerin başkanları, iş dünyası temsilcileri ve akademisyenler, küresel kalkınma ve güvenlik alanında gıda güvenliği, finansal güvenlik ve enerji güvenliği gibi en yeni meselelere ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Konferansa Boao Asya Forumu ve Hunan eyaleti yönetimi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Boao Asya Forumu kapsamındaki ilk Küresel Ekonomik Kalkınma ve Güvenlik Forumu 2021 yılında Changsha kentinde düzenlenmişti.