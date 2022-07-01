BMD ve TGSD başkanları asgari ücrete yapılan artışı değerlendirdi

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "Yeni asgari ücretle çalışanlarımız kayıplarını büyük ölçüde telafi edebilecekler. Artışın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BMD Başkanı Sinan Öncel ve Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Ramazan Kaya yaptıkları yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulundu.

BMD Başkanı Öncel, yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Asgari ücrete yılbaşında yüzde 50 gibi yüksek oranlı bir zam yapılmasına rağmen enflasyonist ortam nedeniyle çalışanlarımızın alım gücü altı ayda hızla geriledi. Dolayısı ile bir artış yapılması gerekiyordu. Nitekim bazı firmalarımız kendi inisiyatifleri ile çalışanlarını enflasyona karşı korumak için önceki aylarda ücretlerde belli oranlarda iyileştirme yaptılar. Yeni asgari ücretle çalışanlarımız kayıplarını büyük ölçüde telafi edebilecekler. Artışın tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada asgari ücret artışlarının mal ve hizmetlere ne kadar yansıtılabileceği büyük önem kazanıyor. Çünkü tüketicilerin alım gücü düştüğü için maliyet artışlarının önemli bir kısmı fiyatlara yansıtılamıyor. Bu durumun firmalarımızın bilançolarını ne şekilde etkileyeceğini yılbaşında hep beraber göreceğiz."

TGSD Başkanı Kaya da yaptığı açıklamada, bu oranlarda zam beklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışanlarımızın kayıplarının telafisi için asgari ücrete bu oranlarda bir zam bekliyorduk. Öncelikle tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun. Biz işçilik maliyetlerindeki bu artışı karşılayabiliriz. Ancak işimizin devamlılığı ve sürdürülebilir olması hayati önem taşıyor. Ayrıca daha yüksek katma değerli üretim yapmalıyız. Bunun için de uygun maliyetli, TL bazlı krediye ve finansmana hızlı bir şekilde erişebilmemizin yolunun açılması gerekiyor. Aksi takdirde hem yatırımların durması hem de istihdamda kayıp riski ile karşı karşıya kalabiliriz."