Blue Sapphire Kruvaziyeri Marmaris'te Yakıt İkmal Etti

"Blue Sapphire" isimli kruvaziyer, yakıt ikmali için Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan sabah saatlerinde gelen Saint Kitts ve Nevis bayraklı 200 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemiye, İzmir Aliağa'dan tankerlerle getirilen 250 bin litre akaryakıt ikmali yapıldı. Kruvaziyer şirketinin, yakıt ikmali için yaklaşık 10 milyon lira ödeyeceği ifade edildi.

Yakıt ikmali tamamlandıktan sonra 37 bin grostonluk geminin, Rodos Adası'na hareket edeceği belirtildi.

Öte yandan Cayman Adaları bayraklı 90 metrelik "ICE" isimli lüks yat da limanın küçük iskelesinde bağlı bulunuyor. Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 164 metre uzunluğunda, 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" ise Albatros Marina'da demirli beklemeye devam ediyor.