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BLG Varlık Yönetim faaliyet iznini iptal ettirdi

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BLG Varlık Yönetim AŞ, stratejik planlama gerekçesiyle varlık yönetimi faaliyetlerini sonlandırdı. BDDK, şirketin faaliyet iznini iptal ederken, şirket ünvanında değişiklik ve yeni stratejik hedefler doğrultusunda düzenleme yapılacağını açıkladı.

BLG Varlık Yönetim AŞ, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda varlık yönetimi faaliyetlerine son verme kararı alındığını, bu kapsamda faaliyet izninin iptali için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde başvuruda bulunulduğunu bildirdi.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Kurul kararına göre, BLG Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet izninin iptaline karar verilmişti.

Şirket, konuya ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

Açıklamada, orta ve uzun vadeli stratejik planlamaları doğrultusunda varlık yönetimi faaliyetlerine son verme kararı alındığı ve bu kapsamda faaliyet izninin iptali için BDDK nezdinde başvuruda bulunulduğu belirtildi.

BLG Varlık Yönetim AŞ Yönetim Kurulu'nun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda, varlık yönetimi faaliyetlerine son verilmesi amacıyla faaliyet izninin iptali için BDDK'ye başvuruda bulunulmasına oy birliğiyle karar verildiği ifade edildi.

Şirket tarafından yapılan başvuru ve devam eden resmi süreç sonucunda, BDDK tarafından kendi yetki ve değerlendirmesi çerçevesinde faaliyet izninin iptaline karar verildiği bildirildi.

Faaliyet izninin BDDK tarafından iptal edilmesinin ardından BLG Varlık Yönetim AŞ'nin esas sözleşme tadil sürecini başlatacağı kaydedildi. Bu kapsamda şirket ünvanında yer alan "Varlık Yönetim" ibaresinin çıkarılması ve faaliyet konusunun şirketin yeni stratejik hedefleri doğrultusunda yeniden düzenlenmesinin planlandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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