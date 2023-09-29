Bitlis'te Kultik Tütünü Hasat ve Kurutma Dönemi Başladı

Bitlis merkeze bağlı Arıdağ köyünde asırlardır ekimi yapılan Kultik tütününün hasat ve kurutma dönemi başladı. Tütünler, imece usulüyle toplanarak kurumaya bırakılıyor ve satışa hazır hale getiriliyor.

- 250 hanelik köy tütün ekimi yaparak geçimini sağlıyor

Meşhur 'Kultik' tütününde hasat ve kurutma dönemi başladı

BİTLİS - Bitlis'in meşhur 'Kultik' tütününde hasat ve kurutma dönemi başladı.

Bitlis merkeze bağlı yaklaşık 250 haneden oluşan Arıdağ (Kultik) köyünde asırlardır ekimi yapılan tütün köyün önemli geçim kaynağı arasında yer alıyor. Yaklaşık 5 ay süren zorlu ekim ve sulama döneminden sonra sonbahar mevsiminde imece usulüyle hasadı yapılan tütünler toplanarak köylerdeki eski evlerde ve kapalı mekanlarda kamışlara dizilerek halk dilinde şaran haline getirilip kurumaya bırakılıyor. Zahmetli bir sürecin sonunda kuruyan tütün yaprakları, kıyım yapılarak paketlenip satışa hazır hale getiriliyor.

Arıdağ köyünde yaşayan Celal Derman, 42 yıldır dede-baba mesleği tütün ekimi ve kurutma işi yaptıklarını söyledi. Derman, "Dedelerimizden beri bu işi yapıyoruz. Bende yaklaşık 40 yıldır bu işi yapıyorum. Geçim kaynağımız budur başka bir geçim kaynağımız yoktur. Kar kalktıktan sonra önce tohum ekiyoruz. Daha sonra fideler oluşunca toplayıp onların ekimini yapıyoruz. Sulama yapıyoruz, tütünler büyüyünce çiçeklerini koparıyoruz. Eylül ayında da tütünleri tarladan hasat edip kamışlara dizere halk dilinde şaran haline getirilip asıp kurumaya bırakıyoruz. Kış mevsiminde indirip desteleme yaptıktan sonra kıyıyoruz ve kutulara doldurup satıyoruz" dedi.