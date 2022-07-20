Bitlis'te 'İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Tekin Erdemir başkanlığında, bölge ve il kurum müdürlerinin katılımıyla valilik konferans salonunda 2022 yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Bölge müdürleri ve il müdürleri tarafından kendi kurumları ile ilgili Bitlis'te yapılan ve yapımı devam eden yatırım ve projeler hakkında sunumların yapıldığı toplantı soru cevap bölümüyle son buldu.

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ferit İzci, Vali Yardımcısı Furkan Seyman, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, belde belediye başkanları ile bölge ve il kurum müdürleri katıldı. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi