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Trump'a suikast girişimi piyasaları salladı! İşte güncel dolar, altın ve bitcoin fiyatı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişimi piyasaların ateşini yükseltti. Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin 63 bin dolar seviyesine çıktı. Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 559 lira seviyesine yükselirken dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 33,0840 seviyesinden işlem görüyor.

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığına yönelik beklentiler nedeniyle 62 bin doların üzerine çıktı.

24 SAAT İÇİNDE 2 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 4,1 artarak 2 trilyon 300 milyar dolara yükseldi.

"TRUMP'IN KAZANMA İHTİMALİ ARTTI"

Analistler, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin fiyatlarındaki artışın, kripto paralara yönelik olumlu yorumlarda bulunan Trump'a suikast girişiminin ardından başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin arttığı beklentisi nedeniyle yaşandığını belirtiyor.

BITCOIN 62 BİN 922 DOLAR SEVİYESİNE ÇIKTI

Saat 9.30 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 4,6'ya yakın artış yaşayan Bitcoin, 62 bin 922 dolar seviyesine çıktı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 4,7 değer kazanarak 3 bin 353 dolar seviyesine yükseldi.

ALTININ GRAM FİYATI 2 BİN 559 LİRA SEVİYESİNDE

Cuma günü ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 562 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla bir önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 2 bin 559 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 200 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 736 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 406 dolardan işlem görüyor.

GÜNCEL DOLAR KURU

Dolar/TL, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 33,0840'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışın hemen üstünde 36,0530, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 42,8910'dan satılıyor. Dolar endeksi cuma gününü yüzde 0,3 azalışla 104,1 seviyesinden kapatırken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 104,3 seviyesinde seyrediyor.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Donald Trump Kripto Para Suç Finans Politika Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Erkanss Turgut:

adamın ülkesinde suikast oluyor onların parasının değeri düşeceğine bizim paranın değeri düşüyor.

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Ahmet null:

Amerikada yaprak düşse bizde dolar yükseliyor bizim kadar kendi ayağına sıkan toplum yok

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0
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