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Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu

Bitcoin ETF yatırımları kasım ayına damga vurdu
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Kasım ayında Bitcoin'in yüzde 45 oranında artış göstermesi, ABD'deki yatırımcıların spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 6,4 milyar dolar yatırım yapmalarına yol açtı. Bu rekor yatırım, BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si başta olmak üzere, Bitcoin piyasasına olan güveni pekiştiriyor.

Kasım ayı, Bitcoin piyasasında önemli bir dönüm noktası oldu. Bitcoin'in yüzde 45'lik rekor bir artış göstermesi ve 99 bin dolar seviyesine ulaşmasıyla birlikte, ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, BlackRock öncülüğünde 6,46 milyar dolarlık devasa bir yatırım aldı. Bu gelişme, yatırımcıların kripto para birimine olan güvenini ve piyasada süregelen pozitif eğilimi gözler önüne seriyor.

Bitcoin Yatırımcılarının Güveni Kasım Ayında Zirveye Ulaştı

Kasım ayında Bitcoin piyasasında yaşanan olağanüstü yükseliş, kurumsal yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerine olan ilgisini artırdı. BlackRock'ın öncülüğünde gerçekleşen yatırım hamleleri, toplam 6,46 milyar dolarlık bir hacme ulaştı.

Kripto para dünyasının amiral gemisi Bitcoin, geçtiğimiz ay içerisinde tarihi bir başarıya imza atarak yüzde 45'lik değer artışıyla 99 bin dolar seviyesine yükseldi. Bu süreçte Amerikalı yatırımcıların spot Bitcoin ETF'lerine gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekti.

Kasım ayı boyunca süren yükseliş trendinde, Bitcoin'in değeri 68 bin dolardan 99 bin dolara tırmanırken, spot BTC ETF'leri 6,87 milyar dolarlık yatırım girişi yaşadı. Bununla birlikte, aynı dönemde 411 milyon dolarlık fon çıkışı da gerçekleşti.

Farside Investors'ın açıkladığı verilere göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust ETF'si, aylık toplam yatırımların yüzde 87'sini oluşturan 5,6 milyar dolarlık bir yatırım hacmine ulaştı. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fonu 962 milyon dolar, Grayscale'in Bitcoin Mini Trust ETF'si 211,5 milyon dolar ve VanEck Bitcoin ETF'si 71,2 milyon dolarlık yatırım çekmeyi başardı.

Öte yandan, bazı fonlarda çıkışlar da yaşandı. Grayscale Bitcoin Trust ETF 364 milyon dolar, Bitwise Bitcoin ETF 40,4 milyon dolar ve Valkyrie Bitcoin Fund 6,8 milyon dolarlık fon çıkışı kaydetti.

Yatırımcı duyarlılığını ölçen Crypto Fear & Greed Index, Kasım ayında 92 puanla yılın zirvesini gördü. Aralık ayı başlangıcında endeks bir miktar gerilese de pozitif görünümünü sürdürüyor.

Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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