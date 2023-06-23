Bitcoin, BlackRock'un Bitcoin borsa yatırım fonu başvurusu sonrası 30 bin doları aştı

ABD merkezli fon yönetimi şirketi BlackRock'un Bitcoin tabanlı bir borsa yatırım fonu kurma başvurusu sonrası Bitcoin, nisan ayından bu yana ilk kez 30 bin dolar seviyesine tırmandı. Kripto dünyasını ikiye bölen bu karar, diğer finans kuruluşlarının da kripto para piyasalarına ilgisinin artmasına sebep oldu.

CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri açısından dijital varlıkların en değerlisi olarak görülen Bitcoin, geçtiğimiz günlerde şaşırtıcı bir yükselişle nisan ayından bu yana ilk kez 30 bin doları aştı. Bitcoin'in yükselişi, ABD merkezli yatırım fonu yönetimi şirketi BlackRock'ın Bitcoin tabanlı bir borsa yatırım fonu (ETF) oluşturmak için yaptığı başvurudan sonra görüldü. Bitcoin'i haziran ayının en yüksek seviyelerine çıkaran bu haber, kripto dünyasını da ikiye böldü.

Kevin Yang, "Bir süredir ABD merkezli kripto para borsaları, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun baskısı altında. BlackRock'ın başvurusu yalnızca Bitcoin'de değil, Ether, Cardano ve Solana gibi görece daha küçük dijital varlıklarda da ralliye sebep oldu" diye konuştu.

"BAŞVURUNUN ONAYLANMASI MUHTEMEL"

BlackRock'tan sonra WisdomTree isimli şirketin de benzer bir girişimde bulunduğunu dile getiren Kevin Yang, "WisdomTree daha önce Bitcoin tabanlı bir borsa yatırım fonu için başvuruda bulunmuş ve ret almıştı. 1988'de kurulan BlackRock'ın 15 Haziran'da yaptığı başvuru, kuruluşun tarihi, 1.300 borsa yatırım fonunu içeren varlık büyüklüğü gibi sebeplerle onaylanabilir gibi görülüyor. Bitcoin ve diğer kripto para birimlerindeki yükselişin sebebi de bu" diye konuştu.

Geleneksel finans kuruluşlarının kripto para piyasalarına ilgisinin olgunlaştığını kaydeden Kevin Yang, "Kripto yatırımcıları, kurumsal ilgiyi bir çeşit çatallama çabası olarak yorumluyor. Bu kuruluşların kriptonun doğasındaki erişilebilirliği ve merkeziyetsizliği yeni ve kendilerine has bir kripto formu oluşturarak kısıtlayacağını düşünüyor. Diğer taraftan geçtiğimiz yıl yaşanan kripto iflasları, bugün SEC'nin kripto borsalarına baskısı, faiz artışlarına ara verse de ABD merkez bankası Fed'in önümüzdeki aylara dair şahin söylemleri piyasalardaki dalgalanmaları artırıyor" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİYE DEK 30 BAŞVURU YAPILDI

Söz konusu başvuru olumlu sonuçlanırsa, ABD'nin ilk spot Bitcoin borsa yatırım fonu olan bu fon, teknoloji ağırlıklı hisse senetlerinin de işlem gördüğü Nasdaq borsasında işlem görecek. Bloomberg Intelligence verileri, Bitcoin tabanlı borsa yatırım fonu başvurularının ilk olmadığını, bugüne dek en az 30 başvuruda bulunulduğunu gösteriyor. Daha önceki başvuruların ise piyasa endişeleri sebebiyle düzenleyiciler tarafından onaylanmadığı biliniyor.

GELENEKSEL FİNANS KURULUŞLARININ GÖZÜ KRİPTOLARDA

Haziran ayı içinde geleneksel finans kuruluşlarının kriptoya ilgisi bağlamında değerlendirilebilecek başka gelişmeler de yaşandı. Almanya merkezli banka Deutsche Bank, kripto saklama lisansı alabilmek için Almanya Federal Mali Denetleme Otoritesi'ne (BaFin) başvurudu bulundu. Öte yandan Fidelity, Charles Schwab ve Citadel Securities isimli yatırım ve finans kuruluşları, Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin ve Ethereum alım satımının yapılabileceği bir kripto para borsası olan EDX Markets'ın hayata geçirdi.