Haberler

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,37 artışla 16.647 puandan başladı. Küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler sürerken, yurt içinde ekonomik güven endeksi takip edilecek.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yüzde 0,37 artışla 16.647,00 puandan başladı.

Cuma günü satış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,22 azalışla 16.584,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını telafi ederek yüzde 0,24 yükselişle 16.624,00 puandan işlem gördü.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,37 artışla 16.647,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'ya ilişkin haber akışlarından kaynaklı jeopolitik belirsizliklerle haftaya karışık bir seyirle başladı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.800 puanın direnç, 16.500 ve 16.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu
Saldırılar sonrası ABD-İran yarın masaya oturuyor

Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksekova'da 28 kilo uyuşturucuyla yakalanan doktor tutuklandı

28 kilo uyuşturucuyla yakalandı, tutuklanan kişinin mesleği şoke etti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti

Komşu komşuyu vurdu! Sınır operasyonunda 29 kişi öldü
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkanı Yetişkin ve 19 şüpheli adliyede

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 19 şüpheli adliyede
Tenor Hakan Aysev, 7. kez evlendi

60 kilo verdi, 7. kez nikah masasına oturdu
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti

Küçük kızı yaşlı sapık istismar etti! Babasının yaptığı daha skandal
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi

Bunlar taksici değil eşkıya! Turistler korkudan defalarca özür diledi