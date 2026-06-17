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VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

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Borsa İstanbul VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, güne yatay seyirle 16.844 puandan başladı. Küresel piyasalarda ABD-İran anlaşması ve Fed faiz kararı beklenirken, endeks kontratında 16.700 ve 16.600 puan destek, 16.900 ve 17.000 puan direnç olarak izleniyor.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat güne yatay seyirle 16.844,00 puandan başladı.

Dün alış ağırlıklı seyreden haziran vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,70 artışla 16.851,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise yatay seyretti.

Haziran vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 azalışla 16.844,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD- İran anlaşmasının cuma günü imzalanacağına ilişkin haber akışına karşın anlaşmanın ayrıntılarının netleşmemesi ve teknoloji hisselerindeki satış baskısıyla karışık bir seyir izlerken, gözler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararına çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 16.700 ve 16.600 puanın destek, 16.900 ve 17.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu
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